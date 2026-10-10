Vigila con quien se relacionan tus hijos en internet: pide Policía Municipal estar alerta

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, hace un llamado a madres y padres de familia para mantenerse atentos al contenido que sus hijas e hijos consumen en internet, las personas con quienes interactúan y los contactos que mantienen en redes sociales, videojuegos y plataformas digitales, a fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad e integridad.

La Policía Cibernética Municipal recomienda mantener una comunicación abierta con niñas, niños y adolescentes, conocer las aplicaciones que utilizan y supervisar de manera responsable su actividad en línea y evitar ser víctimas del delito cibernético denominado como Grooming, en donde un adulto se hace pasar por otra persona para manipular a un menor, y obtener fotos, videos íntimos o concretar un encuentro físico.

Por ello es de vital importancia que los menores estén alertas sobre los riesgos de compartir fotografías, datos personales, ubicación o información familiar con desconocidos, así como de aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocen.

Asimismo, se exhorta a las familias a prestar atención ante posibles señales de alerta, como cambios repentinos de comportamiento, aislamiento, miedo al recibir mensajes o contacto insistente de personas desconocidas y es muy importante que, ante cualquier situación sospechosa, conserven evidencias y solicitar orientación especializada para saber cómo actuar.

El Gobierno Municipal pone a disposición de la ciudadanía los servicios de la Policía Cibernética Municipal, donde pueden recibir orientación y apoyo en la Comandancia Norte o al número 614-442-73-00 extensión 3214, de lunes a viernes de 8:30 am a 9:00pm y sábado de 9:00 am a 12:00 pm. Asimismo, ante cualquier emergencia o situación de riesgo inmediato, se encuentra disponible la línea 9-1-1.