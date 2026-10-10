Busca Julio Salas reunión con Gilberto Loya para reforzar coordinación en seguridad: homicidios y robos

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, informó que buscará sostener una reunión con Gilberto Loya Chávez, nuevo encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de mantener la coordinación entre ambas corporaciones en el combate a los delitos de alto impacto.

En entrevista con Entre Líneas, Salas González señaló que es urgente establecer este encuentro, debido a que la Fiscalía y la Policía Municipal, a través de sus áreas de investigación, han mantenido una colaboración que ha permitido trabajar de manera conjunta en materia de seguridad. Indicó que los principales temas a abordar serán los homicidios y los robos.

El jefe de la Policía Municipal destacó que el fortalecimiento de esta coordinación forma parte de las acciones para dar continuidad a las estrategias de seguridad en la capital, particularmente en la atención de delitos que requieren intercambio de información y trabajo operativo entre las distintas corporaciones.

Durante la semana, Salas González también recibió al alcalde suplente, René Chavira Venzor, quien le reiteró que la seguridad es una de las prioridades de su administración. Asimismo, sostuvo un encuentro con mandos de la V Zona Militar, donde destacó la colaboración de las fuerzas castrenses con las autoridades locales para inhibir delitos de alto impacto en Chihuahua.