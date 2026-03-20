Voraz incendio consume fábrica de tarimas en la salida a Juárez; moviliza a corporaciones de emergencia

Un fuerte incendio se registró durante la noche en una fábrica de tarimas ubicada sobre la carretera 45, entre las calles Transformación y Carlos Ochoa, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y generó caos vial en la salida hacia Ciudad Juárez.

El siniestro consumió prácticamente en su totalidad el inmueble, cuyas instalaciones quedaron envueltas en llamas debido a la rápida propagación del fuego, alimentado por material altamente inflamable. Ante la magnitud del incendio, fueron activadas todas las unidades del Cuerpo de Bomberos, además de corporaciones de seguridad y auxilio que acudieron en apoyo.

Para abastecer a las unidades extintoras fue necesaria la participación de más de 10 pipas de agua, mientras los tragahumo trabajaban intensamente para contener el fuego y evitar su propagación a predios cercanos. La emergencia ocasionó severo congestionamiento vehicular en la carretera 45, por lo que autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar rutas alternas mientras continuaban las labores de control del siniestro.