Aprueban que alcalde de Juárez rinda informe ante JUCOPO el 15 de junio para explicar retenciones del ISR no reportadas al SAT

Por unanimidad, integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) aprobaron que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, comparezca ante ellos el próximo lunes 15 de junio, a las 13 horas.

El acuerdo fue aprobado por los coordinadores del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la JUCOPO, Cuauhtémoc Estrada; del PAN, Alfredo Chávez; del PRI, Arturo Medina; de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez y las representaciones del Verde y el PT, Octavio Borunda e Irlanda Márquez, respectivamente.

El objetivo es que el alcalde juarense explique qué sucedió con las retenciones del ISR a los trabajadores del Gobierno Municipal, mismas que no fueron reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La secretaría técnica y la presidencia de la JUCOPO precisaron que, al encontrarse el Poder Legislativo fuera de un periodo ordinario de sesiones y con base en el marco de competencias legales vigentes, el mecanismo acordado consiste en una invitación formal ante la Junta de Coordinación Política.

Durante la misma sesión, los legisladores de la JUCOPO desahogaron y aprobaron el Anexo al Acuerdo mediante el cual se determina el desarrollo del Proceso de Participación, Consulta Estrecha y de Colaboración Activa de Personas con Discapacidad.

También se aprobó que la Diputación Permanente sesiones de manera itinerante en los municipios de Guachochi (el día 06 de julio de 2026) e Hidalgo del Parral (el día 17 de julio de 2026).

Asimismo, otro de los puntos aprobados por la JUCOPO fue la solicitud de la diputada Rosana Díaz de dejar el Grupo Parlamentario de Morena, y con ello permanecer como diputada independiente, al menos hasta que decida si se sumará a otra fracción o representación parlamentaria.