Detienen AEI y SEDENA a presunto narcomenudista en Jiménez

Se identificó como integrante del grupo delictivo “La Línea”

Como resultado de las acciones de seguridad interinstitucionales implementadas en la región sur de la entidad, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), detuvieron en flagrancia a Brayan Gerardo V. Z., por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

La citada persona de 29 años de edad, quien se identificó como integrante del grupo delictivo “La Línea”, fue detenida en la calle Amado Nervo, de la colonia Abraham González, en el municipio de Jiménez.

En el lugar, las autoridades le aseguraron un envoltorio de plástico con diversas porciones de mariguana, además, una motocicleta de la marca Italika, línea dm200, color negro con rojo y verde, así como diversos objetos de interés criminalístico:

01 teléfono celular marca IPhone 14 Pro.

01 teléfono celular marca Honor X5C.

01 dispositivo DVR.

01 dispositivo de almacenamiento USB.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, autoridad que realizará las investigaciones para determinar su situación legal.

Con ello, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada en las acciones para combatir los delitos y garantizar la seguridad a la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).