Apertura 2026 de la Liga MX arrancará el 16 de julio con Necaxa vs Atlante

Ciudad de México. La Liga Mx informó que el Torneo Apertura 2026 dará comienzo el 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, y finalizará el 13 de diciembre, cuando se dispute la final de vuelta para definir al campeón.

La fase regular tendrá una duración de cuatro meses -la última fecha se disputará el 22 de noviembre- y, posteriormente, se llevará a cabo la liguilla sin play-in. Las series de cuartos de final se disputarán el 25 y 26 (ida), así como el 28 y 29 de noviembre (vuelta).

Según el calendario oficial, las semifinales quedaron agendadas para el 2,3 y 5,6 de diciembre mientras que la definición por el título se disputará el 10 y 13 de diciembre, a ida y vuelta.

“Cabe señalar que, en caso de que el Toluca califique a la final del torneo, esta se jugará los días 24 y 27 de diciembre, debido a que los mexiquenses participará en la Copa Intercontinental de la FIFA, que comenzará el 9 de diciembre en Qatar”, recordó el torneo mexicano.

Aquí algunas de las fechas destacadas del calendario:



Cruz Azul-América (12 de septiembre) – Jornada 8

América-Guadalajara (19 de septiembre) – Jornada 9

Atlas-Guadalajara (10 de octubre) – Jornada 11

Pumas-Cruz Azul (11 de octubre) – Jornada 11

Pumas-América (7 de noviembre) – Jornada 16