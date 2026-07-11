Volverá Shakira a cantar en Pirámides de Giza tras 19 años

Shakira volverá a presentarse en Egipto después de casi dos décadas con un concierto programado para el próximo 28 de noviembre en las Pirámides de Giza, uno de los escenarios más icónicos del mundo.

La cantante colombiana ofrecerá el espectáculo con las pirámides como telón de fondo, en un evento organizado por Venture Lifestyle que marcará su regreso al país desde su actuación de 2007, cuando visitó el histórico recinto como parte de su gira Oral Fixation.

“Estoy muy feliz de actuar en Egipto, en las Pirámides de Giza. Los quiero a todos”, expresó la intérprete al anunciar la presentación.

Las Pirámides de Giza, consideradas la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie, se han convertido en los últimos años en un escenario habitual para conciertos de artistas internacionales.

Información de Agencia Reforma