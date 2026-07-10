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Presenta Fernando Coca Meneses su libro “Balas con Remitente”

El reconocido periodista Fernando Coca Meneses presentó su más reciente libro en la ciudad de Chihuahua titulado “Balas con Remitente” el tráfico de armas de Estados Unidos a México a invitación del político y empresario, Héctor Ochoa Moreno.

Una reflexión sobre lo vivido en materia de seguridad, un análisis de los acontecimientos y decisiones tomadas por los gobiernos, así como años de investigación periodística es lo que el autor expone en las páginas de su libro, además de señalamientos y propuestas para enfrentar la problemática.

Durante su participación Héctor Ochoa recordó la crisis de inseguridad que se agravó años atrás a manos del crimen organizado y que afectó de manera importante al estado de Chihuahua así como al resto del país, lo que dejó sufrimiento a toda la sociedad.

Por su parte Fernando Coca en su obra “Balas con Remitente” destacó el negocio multimillonario que representa el tráfico de armas de Estados Unidos a México que genera muerte de los dos lados de la frontera y cuestionó los operativos implementados a lo largo del tiempo, mismo que ha expuesto las rutas de armamento y drogas.

El periodista con más de 40 años de trayectoria agregó que el objetivo de su libro es que llegue a todas las autoridades de cada rincón del país, para que todos tengan los argumentos necesarios para decir ¡Ya basta a la violencia!

La presentación del libro “Balas con Remitente” tuvo lugar en el Mezzanine del Congreso del Estado de Chihuahua ante la presencia de empresarios, políticos, público en general y medios de comunicación.

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