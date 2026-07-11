Cabalgata Villista 2026: prevén cierres viales y operativo especial de seguridad a partir de las 2:00 pm

El Gobierno Municipal de Chihuahua recordó a la ciudadanía que este sábado habrá cierres parciales y afectaciones a la circulación en el Centro de la ciudad con motivo de la Cabalgata Villista 2026, por lo que exhortó a tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

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Los cierres iniciarán a partir de las 2:00 de la tarde. De 2:00 a 5:00 pm permanecerán cerradas la avenida Venustiano Carranza, entre las calles Aldama y avenida Niños Héroes, así como la avenida Juárez.

A partir de las 4:00 de la tarde dará inicio el tradicional desfile de jinetes. Conforme avance el contingente, se realizarán cierres parciales sobre las avenidas Venustiano Carranza, Niños Héroes, Juárez, así como en las calles Aldama, Escorza, Independencia, Ocampo y las vialidades 80, 90 y 92, las cuales serán reabiertas una vez que concluya el paso de los participantes.

El recorrido partirá por la avenida Venustiano Carranza, continuará por la avenida 20 de Noviembre y la Vialidad CH-P, para finalizar en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. El evento es gratuito y abierto al público.

Para resguardar la seguridad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegará un operativo especial con más de 49 elementos de grupos especiales, apoyados por unidades equinas y vehículos todo terreno, quienes permanecerán a lo largo del recorrido para prevenir incidentes, atender emergencias y mantener el orden.

La Cabalgata Villista es una de las tradiciones más representativas de Chihuahua y en esta edición reunirá a jinetes de diversos municipios del estado, además de un contingente proveniente de Durango.