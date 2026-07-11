Avanza construcción del paso superior de Los Nogales e Industrias; realizan retornos, drenaje y ampliación de carriles

La Dirección de Obras Públicas informó que actualmente se trabaja en la construcción de los retornos, así como en la instalación de la infraestructura de drenaje pluvial para disminuir el riesgo de inundaciones en este sector.

De manera paralela, las cuadrillas realizan la colocación de arbotantes para el alumbrado público, la aplicación de carpeta asfáltica en las rampas del paso superior y la ampliación de carriles sobre la avenida De las Industrias.

El Municipio destacó que esta obra forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde Marco Bonilla para fortalecer la infraestructura vial y reducir los tiempos de traslado de las y los chihuahuenses.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución al transitar por las zonas de trabajo y agradecieron la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución del proyecto, al señalar que las molestias son temporales y los beneficios serán permanentes.