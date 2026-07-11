Con 121.5 mdp menos, Bonilla anticipa revisión de obras que podrían ser canceladas

Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua capital advirtió durante esta semana que el Gobierno Municipal enfrenta un panorama financiero cada vez más complicado, luego de acumular una reducción de 121 millones 560 mil pesos en participaciones federales durante el primer semestre del año, situación que podría derivar en la cancelación de obras y proyectos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda federal, las disminuciones se registraron de la siguiente manera: Enero: 29.5 millones de pesos; Marzo: 39.67 millones de pesos;Mayo: 26.85 millones de pesos y junio: 42.36 millones de pesos, el mayor recorte en lo que va del año.

Y es que, el edil capitalino explicó que hasta el mes pasado el Municipio había logrado compensar los primeros 80 millones de pesos de reducción mediante excedentes de recursos propios; sin embargo, con el nuevo recorte de más de 42 millones de pesos, la situación financiera se vuelve más compleja.

“Vamos a tener que sentarnos con el gabinete financiero para analizar qué decisiones debemos tomar; incluso podrían ser la cancelación de algunas obras o proyectos”.

Respecto a las declaraciones de Morena, cuyos representantes aseguran que han llegado más recursos federales, el alcalde respondió que esa afirmación corresponde a una interpretación distinta de las cifras.

“Las reducciones están muy claras. Hay otros rubros que sí se han incrementado, como las aportaciones, pero existe una diferencia enorme entre participaciones y aportaciones. Las participaciones son recursos de libre disposición que el Municipio puede utilizar según sus necesidades, mientras que las aportaciones llegan etiquetadas para proyectos específicos.

Asimismo, reconoció que existe preocupación por los próximos meses debido a que las reducciones se han mantenido durante todo el año.

“Ya llevamos seis meses y sí estamos angustiados y preocupados. Más de 120 millones de pesos no es una cifra menor; prácticamente equivale al costo del puente de la carretera Aldama y Fuerza Aérea”.

Por su parte, Bonilla Mendoza criticó la política de austeridad del Gobierno Federal al señalar que mientras a estados y municipios se les exige ajustar el gasto, la deuda nacional ha aumentado considerablemente.

“No pedimos que nos den más recursos; únicamente pedimos que ya no nos quiten y que nos entreguen lo justo, lo que se comprometen a transferir”.