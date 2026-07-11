¡Recuerda! Hoy y mañana hay Mega Destilichadero en colonia Punta Oriente

El contenedor estará desde las 8:00 am a las 5:00 pm ambos días

Con el objetivo de evitar acumulación de tiliches en la vía pública, así como en las viviendas, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, recuerda a la ciudadanía a hacer uso del Mega Destilichadero que estará en la colonia Punta Oriente hoy sábado 11 y domingo 12 de julio.

Lo anterior, tras recibir solicitudes por parte de vecinos de la zona, debido a que personas depositan tiliches en la vía pública en diversos puntos de la mencionada colonia, por lo que se tendrá la presencia de cuadrillas de limpieza en un extenso cuadrante.

En este caso, el contenedor del Destilichadero se colocará los días mencionados en las calles Punta la Angostura y Punta la Molina, en un horario de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, hasta donde los vecinos podrán acudir a depositar sus tiliches.

Aunado a ello, cuadrillas de la dependencia darán rondines para retirar basura de grandes dimensiones en un cuadrante que comprende de avenida Parques de Oriente, Perif. Francisco R. Almada, avenida Paseos del Sol y Punta los Barrenos.

Dentro de ese cuadrante en mención, se invita a los vecinos a sacar los tiliches a pie de banqueta y de ahí serán retirados por personal del Gobierno Municipal.