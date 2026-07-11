Expertos analizan el ADN de las chinches y confirman que los humanos somos responsables de que sigan existiendo

Un equipo internacional de científicos liderado por la universidad Virginia Tech descifró el genoma completo de las chinches de cama (Cimex lectularius), revelando cómo este parásito se transformó en la plaga urbana más antigua y resistente del planeta. La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica Biology Letters, demuestra que el éxito y la supervivencia de este insecto están directamente ligados a la evolución, el sedentarismo y los hábitos de la sociedad humana.

El hallazgo es de gran relevancia para la salud pública y el control de plagas en las ciudades modernas, ya que explica a nivel genético por qué las chinches son un problema tan persistente y difícil de erradicar de los hogares. Al rastrear las mutaciones en su ADN, los expertos lograron reconstruir una línea del tiempo que vincula de forma directa nuestras decisiones históricas como especie con la prosperidad de este parásito.

A diferencia de lo que muchas personas creen, las infestaciones en departamentos y hoteles no son un fenómeno nuevo ni un descuido moderno. El análisis revela que los seres humanos fuimos los responsables de sacarlas de las cuevas y dispersarlas por todo el mundo, proporcionándoles un suministro inagotable de alimento y refugios permanentes a lo largo de los siglos.

Información tomada de El Imparcial