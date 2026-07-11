Calor de hasta 36°C y posibilidad de lluvias marcarán el fin de semana en Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que este fin de semana prevalecerán las altas temperaturas en la ciudad de Chihuahua, con máximas de hasta 36 grados centígrados, aunque también existe probabilidad de lluvias, principalmente durante el domingo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se espera una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 22°C, con cielo mayormente soleado y apenas un 6 por ciento de probabilidad de precipitación.

En tanto, para el domingo se pronostica una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 21°C, con cielo parcialmente nublado y un incremento en la probabilidad de lluvia, la cual alcanzará el 32 por ciento.

Ante estas condiciones, Protección Civil Municipal exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, usar ropa ligera de colores claros, gorra o sombrero y aplicar protector solar.

Además, pidió extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, así como no dejar personas ni mascotas al interior de vehículos.

Las autoridades también invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1 para prevenir incidentes durante el fin de semana.