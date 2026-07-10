GENERA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 408 NUEVOS EMPLEOS FORMALES DURANTE JUNIO

De enero a junio se han creado 6 mil 997 empleos, más del triple que en el mismo periodo de 2025

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de julio de 2026.- El municipio de Chihuahua registró un crecimiento de 408 empleos formales durante junio de 2026, al pasar de 299 mil 188 trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en mayo a 299 mil 596 al cierre de junio.

Con este resultado, el municipio acumula 6 mil 997 nuevos empleos formales durante el primer semestre del año, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se generaron 2 mil 179 plazas laborales.

Estos resultados reflejan el dinamismo de la actividad económica en la capital y el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el sector productivo y los distintos actores que impulsan la inversión y la generación de oportunidades laborales.

A nivel estatal, el municipio de Chihuahua mantuvo un comportamiento positivo durante junio, mientras que otros municipios registraron una disminución en el número de empleos formales. Ciudad Juárez presentó la mayor pérdida de plazas laborales en el estado, con una reducción de 2 mil 148 empleos durante el mismo periodo.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, continuará fortaleciendo programas y estrategias que favorezcan la atracción de inversiones, el crecimiento de las empresas locales y la creación de más empleos formales para las familias chihuahuenses.