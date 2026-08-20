Volcadura tras brincar camellón deja tres lesionados en el Periférico de la Juventud

Tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un fuerte accidente registrado sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Constitución Mexicana.

El percance ocurrió cuando la conductora de un Honda Civic blanco, modelo atrasado, circulaba de norte a sur y, al pasar el sector de Los Montados, perdió el control del vehículo.

La unidad salió proyectada, brincó el camellón central e invadió los carriles en sentido contrario, donde terminó impactando contra una Nissan Versa azul. Debido al fuerte choque, el Honda Civic quedó volcado.

Una mujer resultó con lesiones de consideración, mientras que otras dos personas presentaron golpes que no ponían en riesgo su vida.

Paramédicos de Cruz Roja, a bordo de dos ambulancias, y personal de URGE acudieron para brindar atención a los afectados. Elementos del Cuerpo de Bomberos también apoyaron en las labores de emergencia.

Agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente y elaboraron el reporte correspondiente para determinar las responsabilidades y causas exactas del percance.