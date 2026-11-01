Mantiene Policía Municipal despliegue por celebración de Halloween

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 31 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), mantiene un despliegue de prevención y vigilancia con motivo de la celebración de Halloween, con el objetivo de proteger a las familias y preservar el orden en la capital.

La presencia policial busca prevenir incidentes y atender los reportes de la ciudadanía durante las actividades de esta noche, en la que niñas, niños y adolescentes salen a pedir dulces acompañados de sus familias.

La DSPM exhorta a madres, padres y tutores a acompañar a los menores, establecer rutas y horarios de regreso, procurar calles iluminadas y cruzar por las esquinas. También recomienda evitar máscaras que dificulten la visibilidad y revisar los dulces antes de consumirlos.

Asimismo, pide a los conductores reducir la velocidad y extremar precauciones ante la presencia de peatones, así como evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

La corporación invita a celebrar con respeto, evitar daños a viviendas, vehículos y comercios, y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.