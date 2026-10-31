Comandancia Oriente quedaría lista en diciembre y comenzaría operaciones en enero: René Chavira

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira Venzor, informó que la construcción de la Comandancia Oriente tiene como fecha estimada de conclusión el próximo mes de diciembre, por lo que se contempla que las instalaciones comiencen a operar durante enero.

El funcionario adelantó que el próximo miércoles realizará una visita de supervisión para conocer personalmente los avances de la obra y verificar el desarrollo de los trabajos. Explicó que, de acuerdo con los reportes de los contratistas y de la Dirección de Obras Públicas, el proyecto estaría terminado antes de concluir el año.

Chavira Venzor señaló que el Municipio ya cuenta con el personal necesario para poner en funcionamiento la nueva comandancia, por lo que únicamente quedaría realizar la reasignación de elementos y completar el equipamiento de las instalaciones.

Con ello, la administración municipal prevé que la Comandancia Oriente entre en operaciones durante enero, como parte de la infraestructura destinada a fortalecer la atención y vigilancia policial en ese sector de la capital.