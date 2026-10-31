Alito Moreno arremete contra Morena y advierte que el PRI buscará impedir su llegada al gobierno de Chihuahua

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó fuertes críticas contra Morena durante su visita a Chihuahua, al señalar que su partido buscará evitar que dicha fuerza política llegue al gobierno estatal.

El líder priista afirmó que Chihuahua es una entidad que avanza, aunque enfrenta importantes retos y desafíos, por lo que consideró necesario mantener gobiernos comprometidos con la ciudadanía, cercanos a la gente y enfocados en ofrecer resultados.

Asimismo, destacó que mantiene una relación de respeto institucional y afecto con la gobernadora del estado, a quien describió como una mandataria comprometida y con carácter para enfrentar los desafíos de la entidad.

“Lo que queremos todos es que Chihuahua camine, por el compromiso de estar cerca de la gente, de que haya buenos resultados y que no lleguen estos cínicos y corruptos de Morena al gobierno”, expresó Alejandro Moreno.