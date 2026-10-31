Alex Domínguez gran referente en la defensa de Chihuahua: Arturo Medina

Reconoce el coordinador de los diputados del PRI el trabajo legislativo de Alejandro Domínguez en favor del campo, la seguridad, las mujeres y la justicia presupuestal.

En el marco del Segundo Informe de Actividades Legislativas del diputado federal Alejandro Domínguez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reconoció su liderazgo en la Cámara de Diputados y su trabajo en la defensa de los intereses de Chihuahua.

Medina destacó que Alejandro Domínguez, quien también encabeza la dirigencia estatal del PRI, ha mantenido una postura firme en la exigencia de justicia presupuestal para Chihuahua, al reclamar que la Federación destine los recursos que el estado necesita para atender las demandas de sus habitantes.

El legislador resaltó especialmente la defensa del campo chihuahuense, al señalar que Domínguez ha llevado a la tribuna federal las necesidades de productores agrícolas y ganaderos que enfrentan condiciones cada vez más difíciles y requieren mayor respaldo institucional.

Asimismo, reconoció su compromiso con las causas de las mujeres, particularmente con la exigencia de garantizarles una vida libre de violencia, así como su respaldo a artistas y deportistas que representan el talento y el esfuerzo de las familias chihuahuenses.

En materia de seguridad, Medina destacó que el diputado federal ha mantenido una voz firme para exigir acciones contundentes contra el crimen y la violencia que afectan a las comunidades del estado, insistiendo en la responsabilidad de las autoridades federales de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias.

Arturo Medina consideró que Alejandro Domínguez ha sabido vincular las causas que históricamente defiende el PRI con las exigencias actuales de la sociedad chihuahuense, tanto desde su responsabilidad legislativa como desde la dirigencia estatal del partido.

Finalmente, el coordinador parlamentario expresó su reconocimiento al trabajo presentado durante el Segundo Informe y reiteró su disposición de continuar impulsando una agenda conjunta que coloque las necesidades de Chihuahua en el centro de las decisiones públicas.