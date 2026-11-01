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Cae vehículo en una zanja al circular por calles de la colonia Industrial

El conductor de un vehículo Nissan March cayó a una zanja cuando circulaba por la calle Sicomoro, antes de llegar al cruce con las vías del ferrocarril, luego de realizar una maniobra para incorporarse a la calle Ferrocarril.

De acuerdo con el reporte, el automovilista circulaba de este a oeste y, al girar a su derecha, no se percató de la presencia de una zanja debido a la oscuridad de la zona, por lo que terminó cayendo y quedó con la unidad prácticamente encampanada.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso. Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar nota del percance y realizar el registro correspondiente, mientras que una grúa llevó a cabo las maniobras necesarias para sacar el vehículo de la zanja y deslindar responsabilidades.

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