Honra Preparatoria Maestros Mexicanos 8421 la memoria del profesor José Eleuterio Medrano con altar de muertos

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, la comunidad educativa de la Escuela Preparatoria Maestros Mexicanos 8421 realizó la elaboración de su tradicional Altar de Muertos, una actividad con la que reafirmó su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas y el fortalecimiento de la identidad cultural entre sus estudiantes.

En esta ocasión, la ofrenda estuvo dedicada al profesor José Eleuterio Medrano Ruval, cuya trayectoria dejó una importante huella en el desarrollo educativo de Chihuahua, particularmente por su liderazgo y visión para hacer posible la fundación de la Escuela Normal Superior.

A través de este homenaje, estudiantes y docentes recordaron que el altar de muertos representa mucho más que una expresión artística: es un símbolo de memoria, gratitud y afecto, mediante el cual las familias y comunidades honran a quienes les antecedieron y mantienen vivos sus legados.

La conmemoración también estuvo acompañada por la participación del coro estudiantil, dirigido por la maestra Mariela Gómez, que aportó un ambiente de sensibilidad y solemnidad a la actividad. El proyecto fue coordinado por la doctora Tania Gabriela Cano Hernández, el doctor Ladislao Encontrías Calderón y el doctor Ulises Pedroza Medrano, con el respaldo del Consejo Estudiantil, docentes, personal de la institución y colaboradores externos.

La escuela agradeció especialmente el apoyo y la disposición de la familia del profesor homenajeado, cuya participación contribuyó a dar un significado especial a esta ofrenda. Con estas actividades, la Preparatoria Maestros Mexicanos 8421 promueve entre las nuevas generaciones el respeto por las raíces mexicanas y la importancia de preservar las tradiciones que dan identidad a la comunidad.