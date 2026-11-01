Localizan sin vida a joven de 28 años en domicilio de la colonia El Porvenir

Un joven identificado como Alex Rivera Hernández, de 28 años de edad, fue localizado sin vida por su madre al interior de un domicilio ubicado en la calle Mina San Antonio número 3325, en la colonia El Porvenir.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer encontró a su hijo con una soga atada al cuello y sin signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena.

Posteriormente, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las investigaciones y del levantamiento de evidencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.