Recorre diputada Joss Vega la colonia Unidad Presidentes y escucha solicitudes de vecinos

Como parte de su agenda de cercanía con las familias del Distrito 15, la diputada Joss Vega realizó un recorrido por la colonia Unidad Presidentes, donde escuchó de primera mano las inquietudes y solicitudes de las y los vecinos.

Durante la visita, las familias compartieron sus opiniones sobre las condiciones de los servicios públicos en el sector, además de plantear diversas necesidades relacionadas con el mantenimiento de luminarias, trabajos de bacheo y recarpeteo de calles.

“Estar cerca de la gente, escucharla y recorrer nuestras colonias es fundamental para conocer lo que hace falta y trabajar en soluciones. Las necesidades de cada sector se conocen mejor cuando estamos ahí, con las familias”, expresó.

Joss Vega reiteró que continuará recorriendo las colonias del Distrito 15, manteniendo una agenda de trabajo cercana a las familias y dando seguimiento a las solicitudes ciudadanas.