Vivienda Bienestar es imposible en Chihuahua capital por falta de agua; señala COESVI

José Antonio Chavez director general de Coesvi dio a conocer que el tema de construcción de vivienda con el programa del vivienda del Bienestar requiere de mayor inversión en Chihuahua capital por el tema de servicios básicos, asegura que Delicias, Camargo y Aquiles Serdán ya están listos para la construcción y entrega de casas.

En este sentido el funcionario estatal comentó que es necesario analizar el programa, pues en Chihuahua el principal problema es el agua, la falta de este servicio básico es el principal motivo de no hacerlo.

Reitera que Coesvi tiene en sus planes infraestructura de vivienda para el 2027 y será un proyecto, el cual cumplirá con la sociedad.

“Guachochi Bocoyna que no va se tiene que adaptar con cada uno de las regiones del estado con los planes de desarrollo”, comentó.

Señala que se deben de dar proyectos que sean buenos a largo plazo con un mejoramiento y calidad de vida para los chihuahuenses.