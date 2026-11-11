Coordinador del GPMorena lleva pastel para “conmemorar” un año en la congeladora de iniciativa vs accesorios vehiculares

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, llevó un pastel para “conmemorar” un año de que fue presentada una iniciativa para eliminar los accesorios vehiculares, la cual, dijo, permanece en la “congeladora legislativa”.

“La iniciativa para eliminar los accesorios cumple un año que está congelada. No sé si festejemos o lloramos. Ahí está congeladita, están buenos los refrigeradores en la Comisión”, expresó Estrada Sotelo.

El coordinador morenista añadió que “ya fuera de guasa, es un tema muy sentido. Hacienda estatal cobra cantidades muy, muy altas para el derecho vehicular”.

Estrada Sotelo explicó que si la iniciativa no ha prosperó y sigue sin prosperar, es porque “es una decisión del PAN y de sus fracciones aliadas. El problema es que está generando actos recaudatorios para muchas familias que no pueden pagar”.