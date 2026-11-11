CMIC realiza encuentro con COESVI; revisan proyectos de vivienda social y construcción

Esta mañana el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola recibió en la casa de los constructores al director general de Coesvi, José Antonio Chavez Rodríguez con el fin de saber los proyectos en vivienda para el estado.

En su mensaje el líder del sector constructor destacó que se mantiene una comunicación con la dependencia y reiteran la necesidad de participar en los proyectos de mejora, adecuación y construcción de vivienda.

Asimismo Montaño pidió al funcionario de Coesvi tener en cuenta a las empresas locales y agremiados a CMIC en participar en estas actividades.

Para la CMIC es importante este ramo de la construcción para participar y mantener la mejora de calidad de vida pues ha sido un ramo que se ha mantenido bajo con la vivienda social.

Como empresa participante del encuentro se presentó la empresa STONO quienes dieron a conocer sus productos en materia de construcción, cuentan con 13 años de experiencia con herramientas de primer nivel.

Esta mañana el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola recibió en la casa de los constructores al director general de Coesvi, José Antonio Chavez Rodríguez con el fin de saber los proyectos en vivienda para el estado.

En su mensaje el líder del sector constructor destacó que se mantiene una comunicación con la dependencia y reiteran la necesidad de participar en los proyectos de mejora, adecuación y construcción de vivienda.

Asimismo Montaño pidió al funcionario de Coesvi tener en cuenta a las empresas locales y agremiados a CMIC en participar en estas actividades.

Para la CMIC es importante este ramo de la construcción para participar y mantener la mejora de calidad de vida pues ha sido un ramo que se ha mantenido bajo con la vivienda social.

Como empresa participante del encuentro se presentó la empresa STONO quienes dieron a conocer sus productos en materia de construcción, cuentan con 13 años de experiencia con herramientas de primer nivel.