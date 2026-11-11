Va nuevo hospital del IMSS; Coesvi dio visto bueno y estará al oriente

José Antonio Chávez director general de Coesvi dio a conocer que el proyecto del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será una realidad pues se ha dado el visto bueno al proyecto por parte del estado.



En este sentido destacó que se dio la revisión al proyecto que quedará al oriente de la ciudad a un paso de Aquiles Serdán en donde hay un gran número de derechohabientes de la ciudad.



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El proyecto del IMSS tendrá 140 mil metros cuadrados además se dará la construcción de vivienda en sus alrededores.