Inicia construcción del Paso Inferior en Silvestre Terrazas y 120, aquí rutas alternas

– _Habrá desvíos por el Periférico Francisco R. Almada para quienes circulen entre el centro de la ciudad y la carretera a Ciudad Cuauhtémoc_

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que iniciaron los trabajos de construcción del paso inferior en la salida a Ciudad Cuauhtémoc, por lo que se aplican desvíos a la circulación en el cruce de la Av. Silvestre Terrazas con la calle 120, en la ciudad de Chihuahua.

Quienes circulen por la Av. Silvestre Terrazas con dirección a Ciudad Cuauhtémoc deberán tomar a la izquierda en la desviación para incorporarse al Periférico Francisco R. Almada por la lateral, hasta el retorno de la calle Zootecnia, que permite reincorporarse a la carretera.

Quienes provengan de Ciudad Cuauhtémoc deberán tomar a la izquierda la rampa de desviación para entrar al Periférico Francisco R. Almada por la lateral, hasta el retorno de la calle Zootecnia. Este retorno permite regresar por el mismo periférico para reincorporarse a la Av. Silvestre Terrazas con dirección al Periférico de la Juventud.

La SCOP agradece la comprensión y la paciencia de la ciudadanía, y hace un llamado a utilizar las rutas indicadas, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona de trabajo.