Ivon Salazar Morales asume dirigencia del ONMPRI Chihuahua; fortalecerá el liderazgo y la participación política de las mujeres

La dirigente nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), y dip. Ariana Rejón Lara, tomó protesta a Ivon Salazar Morales como nueva presidenta del ONMPRI en Chihuahua, así como a Priscila María Acosta Villalpando como secretaria general.

La nueva dirigencia estatal representa una etapa de consolidación y fortalecimiento del organismo, respaldada por la experiencia, capacidad política y amplia trayectoria de Ivon Salazar Morales, quien ha dedicado gran parte de su vida a impulsar la participación, representación y defensa de los derechos de las mujeres desde las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Ivon Salazar Morales cuenta con una destacada trayectoria política y partidista. Se desempeñó como diputada local en el Congreso del Estado de Chihuahua y actualmente es titular de la Unidad de Género del Poder Legislativo, responsabilidad desde la cual ha continuado trabajando en favor de la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

Su experiencia legislativa, conocimiento de las estructuras partidistas y permanente cercanía con las mujeres priistas representan una fortaleza para continuar consolidando al ONMPRI como un espacio de formación, participación política, liderazgo y defensa de las causas sociales.

Durante la ceremonia se reconoció también el trabajo desarrollado a lo largo de los años por las mujeres que han formado parte del organismo, cuya entrega, perseverancia y compromiso han permitido construir una estructura sólida, con presencia territorial y una importante participación en la vida política de Chihuahua.

En este contexto, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado federal, Alex Domínguez, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el liderazgo femenino dentro del partido, reconociendo en Ivon Salazar Morales a una mujer de experiencia, convicciones firmes y profundo compromiso con la institución.

Por su parte Janeth Montes López secretaria general del CDE expresó que las mujeres representan uno de los pilares fundamentales del Revolucionario Institucional, al ser protagonistas de la organización territorial, la construcción de propuestas y el trabajo permanente en favor de las familias chihuahuenses.

Asimismo, resaltó que el nombramiento de la nueva dirigencia permitirá fortalecer la presencia del ONMPRI en los 67 municipios del estado, promoviendo una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión política y consolidando una estructura cercana a las necesidades de la ciudadanía.

“Las mujeres priistas son fuerza, organización y liderazgo en cada municipio, colonia y comunidad. Con su trabajo, compromiso y determinación, el PRI cobra vida desde el territorio y continúa siendo un partido cercano a la gente”, destacó la dirigente estatal.

Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional reiteró su reconocimiento a la trayectoria de Ivonne Salazar Morales y al trabajo de las mujeres que han construido y fortalecido al ONMPRI, convencido de que su experiencia, capacidad y liderazgo contribuirán a consolidar una organización más fuerte, participativa y cercana a las causas de las chihuahuenses.