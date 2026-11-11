En desarrollo 6 proyectos viales en la capital, agilizarán flujo vial

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña dio a conocer que entre hoy y mañana se dará inicio con la construcción del Paso Inferior en la Avenida Silvestre Terrazas y la calle 120, en la salida a Cuauhtémoc.

Con ello, son ya 6 los proyectos de obra vial que se desarrollan en la ciudad de Chihuahua y que, al concluirse, permitirán una mayor agilidad en el flujo vial, mayor comercio y más plusvalía para las propiedades.

El secretario destacó que adicional al paso inferior en la salida a Cuauhtémoc están en desarrollo 2 proyectos más en la zona del Aeropuerto, un puente doble en el cruce de Fuerza Áerea y Palestina que lleva un avance físico del 55 por ciento, además de un paso inferior en Quinta Real y Juan Pablo II con un avance del 30 por ciento.

Además, en el norte de la ciudad son 3 proyectos en desarrollo con el paso inferior de avenida Tecnológico y Los Arcos, un paso superior en la Guillermo Prieto Luján y Tecnológico, además de un paso superior en la Tecnológico y Desarrollo.

Chánez Peña reiteró su agradecimiento a la población por la paciencia que han tenido al tener que tomar rutas alternas recordando que las molestias son temporales y los beneficios son permanentes.