Extraen agua de lluvias acumulada en construcción de paso inferior de Tecnológico y Los Arcos

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña dio a conocer los trabajos realizados para extraer el agua de lluvias en los proyectos de obra vial que se realizan en la capital.

Recordó que en días pasados se registraron lluvias copiosas que generaron inundaciones en obras como el paso inferior en la Avenida Tecnológico y Los Arcos para lo cual, se utilizó maquinaria especializada para extraer el líquido acumulado.

Chánez Peña agregó que la obra en Tecnológico y Los Arcos lleva un avance del 20 por ciento y se espera que en días pasados se instalaron las trabes.