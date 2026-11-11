Morena miente, roba y traiciona: Manque exige reorientar recursos del Presupuesto 2027 de la deuda a salud, seguridad e infraestructura

Manque Granados denunció que Morena miente, roba y traiciona a las familias mexicanas al privilegiar el pago de una deuda histórica, mantener proyectos que no ofrecen resultados y recortar recursos a salud, seguridad e infraestructura, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 en la Cámara de Diputados.

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, advirtió que Morena dejará una deuda histórica a las próximas generaciones y sostuvo que una niña o un niño que nazca mañana en Chihuahua o Guachochi llegará al mundo debiendo alrededor de 160 mil pesos.

“Cuando llegaron, la deuda era de 10.6 billones. Con este presupuesto ascenderá a 21.7 billones. Es una deuda histórica, 180 millones de pesos por hora”, señaló la diputada federal por Chihuahua.

Manque también cuestionó las prioridades del gasto público, al señalar que el presupuesto contempla alrededor de 1.3 billones de pesos para el costo financiero de la deuda, una cantidad 18 veces mayor a los recursos asignados a la Secretaría de Salud. Esto, mientras persisten las carencias de medicamentos y atención en las instituciones públicas.

En cuanto al presupuesto destinado al desarrollo económico, la legisladora explicó que: “Lo que el gobierno paga por su deuda en un solo día equivale prácticamente al presupuesto anual de la Secretaría de Economía, precisamente cuando estamos en un momento clave para la revisión del T-MEC. Para Chihuahua no es un dato técnico, es la nómina de cientos de miles de familias que madrugan para trabajar”.

Manque Granados también debatió el argumento de que el endeudamiento permanece en niveles sostenibles. “Claro que es sostenible cuando la factura la pagan otros”, respondió, al señalar que hijos y nietos terminarán pagando decisiones en las que no participaron.

También acusó una contradicción entre el discurso de “primero los pobres” y los cuestionamientos públicos por contratos y redes cercanas al poder, al mencionar los casos relacionados con Guadalupe Taddei, personas del círculo de Andy López Beltrán y empresas señaladas por vínculos con la llamada Barredora Guinda. Manque Granados sostuvo que esos señalamientos deben investigarse y aclararse.

Finalmente, recordó brevemente su experiencia como presidenta municipal de Chihuahua en 2021 para señalar que gobernar obliga a definir prioridades: “El presupuesto no aguanta discursos. O alcanza para las patrullas, las luminarias y tapar los baches, o no alcanza; de lo contrario, estarías hipotecando el futuro de otros”.