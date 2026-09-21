Visita presidencial, positiva; pendientes vivienda, seguridad, agua e infraestructura: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, considera positiva la reciente visita de la Presidenta de México al estado, particularmente porque permitió establecer comunicación directa con la Gobernadora de Chihuahua, asi como por la presentación de avances y temas estratégicos para la entidad.



Si bien la mandataria brindo un informe detallado a los chihuahuenses, hay asuntos que requieren seguimiento y coordinación permanente entre los gobiernos federal y estatal. Entre ellos: vivienda, seguridad, agua, infraestructura hospitalaria y conectividad logistica.



En materia de vivienda es necesario acelerar la construcción de la vivienda social, la del bienestar y la de INFONAVIT en los distintos municipios del estado, ante el déficit existente y la necesidad de que las aportaciones de los trabajadores se traduzcan en acceso efectivo a este patrimonio.



En seguridad, es positivo el anuncio de una comunicación permanente con la Secretaría de Goberación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, particularmente para fortalecer la coordinación federal-estatal.

El tema del agua es un asunto prioritario que debe permanecer en la agenda de ambos gobiernos, ante la sequia que enfrenta Chihuahua y sus efectos sobre la población y las actividades productivas.



En infraestructura hospitalaria el proyecto del IMSS para Chihuahua capital presenta avances derivados de una adecuada coordinación, no obstante, el de la construcción de la clínica del ISSSTE sigue pendiente y deberá dársele seguimiento ya que la propia Presidenta la ofreció hace un año.



Otro de los temas estratégicos muy necesarios por concretar es la conexión carretera Chihuahua-Guaymas, que permitiria al estado no depender de puertos saturados como los de Veracruz, Manzanillo y Long Beach, y así fortalecer la infraestructura logistica, ampliar la capacidad exportadora y diversificar las rutas de comercio exterior de la entidad.



Reiteramos nuestra disposición para participar en el dialogo y seguimiento de estos asuntos para su concreción, desde la perspectiva empresarial, para beneficio del sector y toda la población.