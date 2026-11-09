“Me encantaría hacer algo en migración”: Trump afirma que quiere colaborar con los demócratas en ese tema tras las elecciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que le “encantaría” colaborar con los demócratas en migración tras las elecciones de mitad de mandato en las que el partido del mandatario perdió la mayoría del Congreso, según una entrevista con CBS publicada este domingo.

“Me encantaría hacer algo en migración”, contestó el presidente al corresponsal de ’60 Minutes’ Ross Douthat, quien le pidió mencionar una cosa en la que le gustaría trabajar con la nueva mayoría demócrata.

El presidente, quien dio su primera entrevista televisiva tras la derrota de los republicanos en los comicios del martes, reconoció que su política de deportaciones fue “demasiado dura”, pero defendió su trabajo para “cerrar la frontera” y sacar del país a los malos.

Trump no detalló en qué consistiría un acuerdo con los demócratas, pero confió en encontrar un consenso.

“Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo, creo que es algo realmente viable”, manifestó.

El mandatario admitió que le “dañó” la política de deportaciones porque su administración sacó a “personas que tenían buenos trabajos” y que “hay una gran parte del país que piensa que las personas deberían quedarse si son buenas personas trabajando en una compañía de jardinería o en un hotel”.

A pesar de los resultados electorales y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.

Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que “las deportaciones continuarán” en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.