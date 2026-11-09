Hombre muere de infarto fulminante mientras manejaba en la Colón

Un adulto mayor de 73 años de edad perdió la vida luego de haber sufrido un infarto fulminante, cuando viajaba con su familia a bordo de un vehículo Honda Accord.

El incidente ocurrió cuando circulaban sobre la avenida Colón en sentido de sur a norte y justo al llegar al cruce con la avenida Niños Héroes comienza a sentirse mal, por lo que se orillan, quedando inconsciente la persona.

Al lugar arribaron paramédicos de URGE, quienes ntentaron reanimarlo pero lamentablemente el hombre ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, arribaron elementos de la policía municipal y personal de la fiscalía para liberar el cuerpo a personal de una funeraria para que se hiciera cargo.