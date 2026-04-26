“Violencia no debe ser nunca el camino”: Sheinbaum envía mensaje a Trump tras incidente en cena de corresponsales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de solidaridad a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tras el incidente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde tuvo que ser evacuado tras disparos.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado 25 de abril de 2026 al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del sitio donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras disparos.

Loud Bangs and President Trump Evacuated "Stay down!" Loud bangs are heard and President Trump and others are evacuated from White House Correspondents' Association Dinner. Watch LIVE –> https://t.co/OQnyC97cOI#WHCD #WHCA #NerdProm pic.twitter.com/b36LtCEhnx — CSPAN (@cspan) April 26, 2026

Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Minutos después del incidente, Trump escribió un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que un “tirador” había sido detenido, además de elogiar la labor del Servicio Secreto.

Con información de López-Dóriga Digital