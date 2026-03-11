Violencia familiar y sexual abarcan mayoría de sentencias en la FEM, 30 por feminicidio en 2025

Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM) señaló que el mayor número de sentencias obtenidas son en los casos de violencia familiar, seguido de las investigaciones por violencia sexual.

Explicó que en general, los casos de violencia sexual habían sido en los que más sentencias se obtenían, sin embargo, en los últimos años, se han incrementado las sentencias en violencia familiar debido a que, en estos casos, se permite una salida alterna que es la suspensión condicional en el proceso a prueba, en donde muchos de los expedientes terminan en dicha modalidad.

“Sin embargo, en el proceso de identificación de los casos de riesgo son esos que vemos que tienen las sentencias condenatorias, seguido de los delitos de orden sexual; insisto, violación y abuso sexual en mayor medida que el resto y posteriormente los casos de feminicidios”.

Agregó que en 2025, la FEM obtuvo 30 sentencias condenatorias en casos de feminicidio de toda la entidad.