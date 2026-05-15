Tuzos derrota por la mínima a Pumas y toma ligera ventaja en las Semifinales del Clausura 2026

Pumas respira con cierta dificultad, pero respira. Perdió 1-0 ante el Pachuca en la Ida de las Semifinales en el estadio Hidalgo a pesar de haber sido superado en grandes lapsos del juego, Keylor Navas fue la gran figura auriazul, pero los Tuzos no pudieron reflejar ese dominio en el marcador.

Lo peor para el conjunto felino es que dio una gris exhibición: Se le notó falto de intensidad, desconectado, le ganaban con facilidad la espalda a sus centrales, los madrugaron en un par de ocasiones, en fin, desapareció la garra para este encuentro. Lo más valioso es que quedó con vida y que sólo le basta ganar por cualquier marcador en la Vuelta.

El cuadro hidalguense arrancó el partido con una presión muy intensa en la salida del conjunto auriazul, de ahí se derivó un tiro a quemarropa de Robert Kenedy que Keylor Navas alcanzó a tapar al 5’, pero el portero universitario incrementó su trabajo al desviar un par de tiros en jugadas consecutivas de Oussama Idrissi al 7’, 8’ y uno más al 31’.

Elías Montiel comandó un contragolpe al 73’ y se posó ante Navas, pero le entregó el balón al arquero auriazul; los felinos tuvieron su primera opción clara de gol cuando Rubén Duarte remató a la entrada del área y el portero Carlos Moreno apareció para manotear al 80’.

Lo peor para los Tuzos ocurrió en los minutos finales cuando Enner Valencia salió del campo con una lesión muscular, aunado a que el defensa Eduardo Bauermann fue expulsado al 90’ por detener una oportunidad manifiesta de gol cuando Juninho se perfilaba al arco hidalguense. La serie de Vuelta luce más que abierta.