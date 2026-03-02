Vinculan a proceso penal a imputado por feminicidio en 2018 en la ciudad de Chihuahua

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvieron una vinculación a proceso penal en contra de *Alejandro V.* , por su probable participación en el delito de feminicidio cometido en perjuicio de una víctima.

De acuerdo con la imputación expuesta durante la audiencia inicial por agentes de la Unidad de Investigación de Feminicidios, el imputado presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental mediante impactos por arma de fuego, en hechos ocurridos el 18 de enero del 2018 en la colonia Chihuahua 2000, cuando la víctima se dirigía al trabajo.

En ese orden de ideas, un Tribunal del Distrito Judicial Morelos abrió la audiencia correspondiente en donde se le formularon dichos hechos, por lo que el Juez conocedor de la causa, ordenó iniciarle un proceso penal al considerar que existían suficientes antecedentes de investigación.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)