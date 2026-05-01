Ha beneficiado programa Destilichadero a 124 mil ciudadanos en lo que va del año

Con el firme propósito de evitar acumulación en las viviendas y calles de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales ha llevado el Destilichadero a un total de 124 mil ciudadanos en lo que va del 2026.

Lo anterior, toda vez que el programa ha visitado un total de 111 colonias de todos los puntos de la ciudad, con el cual se ha logrado que vecinos de la misma puedan deshacerse de los tiliches que han acumulado en sus viviendas.

De esas colonias visitadas, se han retirado un estimado de 297 toneladas de basura de grandes dimensiones, tanto de lo que se recogen directamente de pie de banqueta de los domicilios, como lo que los mismos ciudadanos llevan a los contenedores asignados para ese fin.

Es importante destacar que el número de beneficiarios mencionado con anterioridad, se calcula con base en la sumatoria de la cantidad de habitantes de cada colonia visitada.