Grecia Quiroz lamenta la falta de justicia tras seis meses del asesinato de Carlos Manzo

A seis meses del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, lamentó la ausencia de justicia y reiteró la exigencia de castigo para los responsables.

En un mensaje difundido en redes sociales, Quiroz sostuvo que la impunidad persiste y que la familia mantiene vigente la exigencia de que el caso no quede sin esclarecer.

Con motivo de la fecha, familiares y allegados organizaron una misa en memoria de Manzo en la parroquia de San Francisco del municipio michoacano.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el festival de las velas en la plaza pública de Uruapan. Las investigaciones y capturas han posicionado como principal autor al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto dijo la alcaldesa a seis meses del crimen

En el mensaje, la Grecia Quiroz describió que el dolor por la ausencia de Manzo sigue presente en su vida y la de sus hijos.

Señaló que cada mañana inicia viendo su fotografía y que esa imagen le da la fuerza para continuar con los proyectos familiares, así como con las demandas sociales que impulsó el exalcalde.

En su mensaje, Grecia Quiroz hizo referencia a la paciencia y determinación necesarias en la búsqueda de justicia. La alcaldesa concluyó su publicación con la frase “Tiempo al tiempo”, subrayando que no bajará la guardia hasta que se esclarezca el caso y los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Detenciones relevantes a medio año del asesinato

De acuerdo con la información oficial, la investigación por el asesinato de Carlos Manzo ha generado detenciones clave en la estructura criminal que operaba en Uruapan y que estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades de Michoacán consideran a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, como presunto autor intelectual del asesinato. “El Licenciado” se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano y es señalado como líder de la célula criminal investigada por su relación directa con el ataque.

Asimismo, tras operativos coordinados se han logrado detenciones como las de Baruc “N”, alias “Kaoz”, y “Jaciel ”N”, alias “El Pelón”, ambos identificados como operadores clave dentro de la organización criminal que presuntamente participó en los hechos.

Estos sujetos habrían colaborado en la planeación del atentado y mantenían vínculos directos con “El Licenciado”.

La investigación también incluyó la detención del exjefe de Relaciones Públicas de Carlos Manzo, quien formaba parte del círculo cercano del exalcalde. Las autoridades lo vinculan por su posible participación en la planeación o encubrimiento de los hechos, los cuales habría realizado a cambio de drogas.

Por otra parte, en el entorno del caso ha sido relevante la figura de René Belmonte Aguilar, alias “El Rhino”, exjefe de plaza del CJNG en Uruapan. A la fecha, tres personas cercanas a “El Rhino”, entre ellas su hermano y su madre, siguen bajo proceso por su presunta relación con el asesinato de Manzo. Este sujeto fue expuesto por Carlos Manzo en redes sociales cuando lo detuvieron, lo que tras la muerte dio pie a la teoría de una supuesta venganza.

Las autoridades estatales mantienen abiertas las indagatorias y refieren que la célula de “El Licenciado” mantiene nexos con el CJNG, organización señalada por hechos violentos y extorsión en la región.