Activa Red Universitaria Chihuahua Green mesas técnicas para transformar el conocimiento en soluciones industriales

La Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue sede de la Primera Reunión de la Red Universitaria Chihuahua Green, en la que se formalizó la instalación de sus mesas técnicas de trabajo, consolidando un modelo de colaboración entre academia, sector público y sector empresarial orientado a convertir el conocimiento en soluciones industriales reales.

La sesión se llevó a cabo con la participación de 10 instituciones de educación superior del estado, que asumieron compromisos formales para operar bajo un esquema técnico, medible y verificable. En este contexto, se instalaron seis mesas estratégicas: Electromovilidad, Talento Universitario, Colaboración Internacional, Hidrógeno Verde, Biogás y Energía Eólica, cada una con responsables designados, calendario de trabajo y objetivos definidos. Este ejercicio marca el inicio operativo de una de las primeras estructuras técnicas en México alineadas al estándar de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), en el marco de la Ley General de Economía Circular vigente desde 2026.

El modelo representa la transición de la planeación a la ejecución, con el propósito de vincular directamente el talento académico con las necesidades de la industria y del desarrollo sostenible en Chihuahua. Se busca que estudiantes de posgrado y egresados participen en proyectos reales, con impacto verificable y alineados a los retos actuales en transición energética, economía circular y descarbonización.

Durante la apertura, Víctor M. Gómez-Céspedes, Team Leader de Chihuahua Green, iniciativa público-privada de COPARMEX Chihuahua, destacó que la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular exige pasar de la visión a la implementación, señalando que Chihuahua cuenta con una plataforma técnica capaz de traducir conocimiento en proyectos medibles y financiables.

Por su parte, la M.P.A.J. Rocío del Carmen Flores, en representación de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, subrayó el compromiso de la academia para orientar su capacidad de investigación y formación hacia los desafíos productivos y ambientales del estado.

En representación del Gobierno del Estado, el Ing. Luis Carlos Hernández Ayala, director de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), enfatizó que la transición energética requiere la articulación entre política pública, cooperación internacional y talento especializado.

Adicionalmente, la red incorpora un componente estratégico de vinculación internacional, con alianzas en Europa y América Latina que permitirán impulsar proyectos con acceso a financiamiento y posicionar a Chihuahua como referente en cooperación técnica en economía circular.

Las 10 instituciones que participan son: Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Politécnica de Chihuahua, Universidad Tecnológica de Camargo, UVM Campus Chihuahua, La Salle Chihuahua, Tec de Monterrey Campus Chihuahua, Instituto Tecnológico de Chihuahua, CIMAV y Universidad Politécnica de Chihuahua.