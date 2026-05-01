Presión en Morena: senadora pide que Rubén Rocha renuncie para ser investigado

La cohesión interna de Morena enfrenta una prueba tras la solicitud de la senadora Guadalupe Chavira, quien pidió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se separe de su cargo para ser investigado en México.

“De manera firme, institucional y responsable, solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador de Sinaloa. La función pública exige un estándar superior de responsabilidad ética, política e institucional. La permanencia en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública, la gobernabilidad y la obligación de preservar la integridad de las instituciones Guadalupe Chavira, senadora por Morena”

La petición surge luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York vinculó al gobernador Rubén Rocha con una conspiración de narcotráfico y terrorismo junto a “Los Chapitos”.

Mientras que la FGR analiza la solicitud de detención provisional con fines de extradición, Rocha rechaza categóricamente las acusaciones y denuncia una estrategia contra la Cuarta Transformación.

Senadora de Morena pide renuncia de Rubén Rocha

La propuesta de la senadora por Morena busca que el proceso legal no se limite a la jurisdicción de los Estados Unidos, sino que el gobernador Rubén Rocha enfrente las indagatorias bajo el marco jurídico nacional.

Sinaloa no puede quedar atrapado entre la gravedad de una acusación internacional y la parálisis de sus instituciones. México necesita instituciones fuertes, gobiernos íntegros y autoridades capaces de responder con claridad cuando la confianza pública se encuentra en riesgoGuadalupe Chavira, senadora por Morena

La senadora Guadalupe Chavira enfatizó la necesidad de que el funcionario se aparte de la gubernatura para permitir que las autoridades mexicanas realicen una revisión transparente de los hechos.

Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucionalGuadalupe Chavira, senadora por Morena

Esta postura marca una diferencia respecto a la defensa del propio Rocha Moya, quien ha calificado los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York como una “calumnia” y una “perversa estrategia” dirigida contra el movimiento de la Cuarta Transformación.

FGR presiona a Estados Unidos por Rubén Rocha

La solicitud de la senadora Chavira ocurre en un momento de alta tensión, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó haber recibido una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

Sin embargo, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, señaló en conferencia de prensa que la solicitud de Estados Unidos carece de evidencias anexas que acrediten la comisión de delitos o que justifiquen la urgencia de la medida cautelar.

La FGR subrayó que no se ha iniciado un proceso de extradición formal, sino únicamente una petición de medida cautelar que, por ahora, no cuenta con sustento probatorio bajo el sistema jurídico mexicano.

Estados Unidos investiga vínculos de Rubén Rocha con el cártel de Sinaloa

La acusación que genera esta presión política alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 con el apoyo directo de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos: