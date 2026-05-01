Trump menciona a Sheinbaum y la imita en un comentario que desató reacciones

Donald Trump recordó el 1 de mayo de 2026 su intención de renombrar el Golfo de México como el “Golfo de América”, una propuesta que, según afirma, se filtró a la prensa, provocó una reacción inmediata en México y su gobierno.

Trump relató haber mantenido una conversación con Claudia Sheinbaum a la que describió como una “mujer refinada” con una “voz elegante”, destacando además que ella fue bailarina de ballet.

Durante su intervención en el Centro Raymond F. Kravis para las Artes Escénicas en West Palm Beach, Florida, Donald Trump procedió a imitarla, recreando una supuesta súplica:

“Presidente, presidente, no, no, no. Presidente, dígame que solo está bromeando. No va a cambiar el nombre del Golfo de México”.Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Ante la insistencia, Trump aseguró haberle confirmado sus planes, lo que lo llevó a concluir que actualmente “no lo quieren mucho en México”.

Donald Trump también mencionó que la actual “presidenta de México” no siente gran aprecio por él en este momento, aunque en su relato alterna el uso de pronombres masculinos y femeninos al referirse a la comunicación con el gobierno mexicano.

La respuesta de Sheinbaum: “La soberanía no se negocia”

Casi de forma simultánea a estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un contundente mensaje desde Palenque, Chiapas, durante la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”.

Sin referirse explícitamente a la parodia, Sheinbaum reafirmó que la soberanía nacional es una barrera infranqueable para cualquier intervención o influencia externa.

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”, sentenció la mandataria el 1 de mayo de 2026.

Sheinbaum enfatizó que la autoridad de su administración emana del “pueblo empoderado” y que cualquier intento de injerencia extranjera se “topará” con la dignidad de la historia nacional.

México y Estados Unidos, un clima de tensión política

Las declaraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum del 1 de mayo de 2026 se dan en un contexto extremadamente grave.

Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, el gobernador Rubén Rocha Moya fue elegido en 2021 gracias a que la facción de “Los Chapitos” secuestró e intimidó a sus oponentes políticos para asegurar su victoria.

A cambio de este apoyo, el gobernador Rocha Moya habría asistido a reuniones custodiadas por sicarios armados con ametralladoras, donde prometió protección para las operaciones de tráfico de fentanilo, heroína y cocaína del cártel.

De ser procesado en Estados Unidos, Rocha Moya enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. En México, la FGR desestimó las pruebas enviadas a la SRE.

Mientras Trump se autodenomina una de las “personas de consecuencias” que corren peligro por sus decisiones audaces, el gobierno mexicano ha endurecido su postura ante las amenazas de intervención de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum concluyó su intervención asegurando que su gestión se define por mantener el orgullo nacional como eje rector, descartando que influencias externas puedan dictar las decisiones de política interior de México.