Vinculan a proceso al imputado por abuso sexual de adolescente en la colonia Emiliano Zapata

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Juan Antonio P. G. por el delito de abuso sexual.

Los datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales, acreditaron la probable responsabilidad del imputado en el delito cometido a una adolescente el 17 de junio del 2025, al interior de un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Chihuahua.

Hecho delictivo por el que fue detenido en la citada colonia, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Con base en lo expuesto por la representación social, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)