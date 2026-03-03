Vinculan a proceso a tres imputados por desaparición de personas

• De ser declarados culpables alcanzarían una sentencia de 25 a 50 años de prisión

• Continúa las investigaciones de búsqueda para dar con el paradero de la persona desaparecida

En el caso del delito de Desaparición de Personas cometido por Particulares, las sentencias son de 25 a 50 años de prisión, ya que es grave, en virtud de que el bien jurídicamente tutelado es la localización de la víctima, informó el Coordinador de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas, Edwin Rodríguez Balderrama.

Lo anterior, luego de que en la rueda de prensa semanal de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Rodríguez Balderrama trascendió un caso de esa naturaleza, por el cual fueron detenidos con órdenes de aprehensión, *José Alfredo A. Q* ., *Sergio Antonio L. L* ., e *Ismael Q. E.,* a quienes se les formuló imputación y ahora, el Juez de Control conocedor de la causa penal 470/2026, resolvió vincularlos a proceso.

Refirió que el 4 de noviembre del 2025, fue reportado como desaparecido Jonathan P. R. Sus familiares indicaron que la última vez que tuvieron conocimiento de él, fue el día 25 octubre del 2025, por lo que se dio inicio a las investigaciones y los protocolos de búsqueda para dar con su paradero.

Durante las indagatorias, se realizaron entrevistas y se obtuvieron elementos de prueba que individualizaron la posible participación de los imputados en la desaparición de dicha persona.

La investigación ministerial estableció que el día 25 de octubre del año 2025, aproximadamente a las 00:00 horas, los imputados privaron de la libertad a la víctima, mediante el uso de la violencia, manteniéndolo encerrado en un domicilio ubicado en la colonia Valle de la Madrid de esta ciudad Chihuahua.

En la continuación de la audiencia inicial efectuada este martes, el Juez de Control consideró que los datos de prueba acreditan la probable responsabilidad de los imputados, por lo que resolvió su situación jurídica, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

*De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)