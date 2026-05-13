Ojalá Sheinbaum también dijera caiga quien caiga, pero en Morena y la 4T no caen porque están amigos, protegen delincuentes: GPPAN

Ante el mensaje de la gobernadora Maru Campos en el sentido de que no protegerá a nadie por la presunta injerencia de agentes extranjeros en Chihuahua, y tras la renuncia de Arturo Zuany a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, resaltó que ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum también dijera “caiga quien caiga”, pero afirmó que en Morena y la 4T “no caen porque están amigos y protegen delincuentes”.

“Que la presidenta Sheinbaum dijera caiga quien caiga, caiga quien caiga los amigos de López Obrador, los amigos de Andy, los de Don Augusto, los de la senadora que no puedo mencionar su nombre por restricción del Tribunal Estatal Electoral. Cómo me gustaría que la presidenta de este país dijera caiga quien caiga. Esa es la gran diferencia entre sus gobiernos. Allá no caen porque están amigos, protegen delincuentes”, explicó Chávez Madrid.

El líder panista señaló que “hay que recordar lo de Javier Corral, cómo lo fueron a rescatar. Hay que recordar lo de Rocha Moya, lo de Inzunza, lo de la gobernadora de Baja California. ¿Cómo me gustaría a mí que la presidenta de este país dijera caiga quien caiga? Es más, yo llamo a la presidenta a tomar este ejemplo político, jurídico, histórico, lo de la gobernadora Maru Campos y caiga quien caiga, sea del partido que sea”.

Por lo que respeto a la renuncia de Arturo Zuany, el coordinador de los diputados del PAN dijo que “yo no tengo los elementos para decir por qué renunció el fiscal Zuany. Pero si hay alguna responsabilidad de alguna persona al interior, la gobernadora lo dejó claro ayer. Nuestras instituciones no van a estar secuestradas ni por agencias extranjeras, ni por el crimen organizado. La gobernadora ayer dio un paso histórico. En este país los políticos prefieren pactar con las organizaciones criminales, la gobernadora no. La gobernadora es un paso histórico que implica riesgos incluso para ella en lo político y en lo personal, y eso lo tenemos que reconocer. La marcha del sábado será una marcha para defender a Rubén Rocha Moya y será una marcha para defender el contubernio que tiene Morena con el crimen organizado”.