Festeja SSPE a madres trabajadoras en la frontera; encabeza Gilberto Loya reconocimiento a su labor

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo un emotivo festejo en Ciudad Juárez para honrar a las mujeres que laboran en la corporación y que combinan su labor profesional en la seguridad con el pilar fundamental de sus hogares.

El evento se desarrolló en el salón Versalles, ubicado en la avenida Ejército Nacional, donde más de 300 madres de familia que laboran en las diversas áreas de la corporación en la zona norte se dieron cita para una convivencia que incluyó desayuno, música y diversos obsequios como parte del reconocimiento a su entrega diaria.

Durante el festejo, el secretario Gilberto Loya dirigió un mensaje de agradecimiento a todas las madres presentes, destacando que su servicio y profesionalismo son piezas clave que fortalecen a la institución. Subrayó que su esfuerzo diario en la Secretaría es fundamental para hacer de Chihuahua un lugar más seguro para todas las familias del estado.

Durante el evento se organizaron rifas de viajes a la playa, así como diversos artículos y electrodomésticos, buscando retribuir el compromiso de las colaboradoras que desempeñan funciones operativas y administrativas en la frontera, reafirmando el sentido de pertenencia dentro de la corporación.

Finalmente, el secretario Gilberto Loya enfatizó que el rostro humano de la policía es una prioridad en su gestión. La SSPE reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que dignifiquen la labor de su personal, reconociendo que el bienestar de las y los elementos es la base para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía chihuahuense.