Francisco Sánchez denuncia a Telcel ante Profeco por extorsión para registrar líneas celulares

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de la empresa Telcel, a la que acusó de negarse a recibir los recursos legales para impedir el registro de líneas telefónicas, además de incurrir en prácticas de extorsión al presionar a los usuarios para registrar sus líneas telefónicas bajo amenaza de cancelación del servicio.

El legislador chihuahuense advirtió que millones de mexicanos están siendo sometidos a un mecanismo de coacción disfrazado de regulación, en el que se condiciona el acceso a un servicio esencial a la entrega de datos personales, violentando derechos fundamentales y abriendo la puerta a un sistema de control indebido.

“Lo que está haciendo Telcel es inaceptable. No se puede permitir que una empresa, al amparo de disposiciones autoritarias, intimide a los ciudadanos con cortarles la comunicación si no se someten a un registro que vulnera su privacidad. Esto es extorsión”, sentenció.

Francisco Sánchez señaló que esta práctica no solo representa un abuso contra los consumidores, sino que también podría constituir una violación a la legislación vigente en materia de protección al consumidor, al imponer condiciones desproporcionadas y ajenas al contrato original de prestación de servicios.

En ese sentido, exigió a la Profeco actuar de manera inmediata para frenar cualquier intento de cancelación de líneas telefónicas y garantizar que ninguna empresa pueda condicionar la continuidad del servicio a la entrega de datos personales sensibles.

Asimismo, anunció que continuará impulsando acciones legales y legislativas para proteger a los ciudadanos frente a lo que calificó como una “arquitectura de control” que busca someter a la población a mecanismos de vigilancia masiva.